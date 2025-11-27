Se Zaia va a Venezia
Firenze, 27 novembre 2025 – In Veneto c’è un unico vero vincitore nell’ultima tornata elettorale: Luca Zaia. Forte di 203.054 voti. Voti suoi, voti di preferenza. Voti di Zaia e per Zaia. Per questo da quelle parti si parla e si parlerà a lungo più del presidente uscente che non del suo erede Alberto Stefani. Ma ora che farà? Si candiderà o no a sindaco di Venezia?. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Altre letture consigliate
L'intervista. Leghista, 50 anni, terza più votata nel Vicentino dopo Zaia e l’ex assessore Lanzarin. «Porterò a Venezia le richieste della Valchiampo» ? Giorgio Zordan Vai su Facebook
Sambo, la dem che insidia Zaia: «Risultato inaspettato, ora avanti con Venezia». Le reazioni degli eletti - e compagna di Daniele Giordano, segretario generale della Cgil di Venezia, è la donna dei record in queste elezioni regionali. Da ilgazzettino.it
Forcolin sulle Regionali: «Forza Italia, flop a Venezia ed effetto Zaia, risultato no» - «Risultato deludente: pesa il flop a Venezia e Zaia ha cannibalizzato il voto di centro». Secondo ilgazzettino.it
Zaia: «Nei voti a Venezia c’è un segnale: mi vogliono sindaco. Ora mi dedicherò di più al partito» - Il presidente uscente, candidato consigliere, ha ottenuto 203 mila preferenze: «Mi piacciono le sfide impossibili, sono un uomo da pantano» ... msn.com scrive