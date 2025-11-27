Se un programma si blocca e non risponde cosa fare Windows

p>Il cursore del mouse si trasforma in un cerchio blu che gira all'infinito, la finestra diventa lattiginosa e nella barra del titolo appare la dicitura "(Non risponde)". È uno scenario classico che interrompe il flusso di lavoro e, spesso, la reazione istintiva è cliccare freneticamente sullo schermo. Purtroppo, inviare ulteriori input a un processo già in stallo non fa altro che saturare la coda dei messaggi di sistema, peggiorando il blocco. Prima di ricorrere al tasto di reset fisico, che comporta il rischio di corruzione dei dati sul disco, esistono procedure scalabili per riprendere il controllo. 🔗 Leggi su Navigaweb.net