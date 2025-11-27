Se Omero racconta il mondo di oggi Due spettacoli fra mito e attualità

Le figure di Ulisse e Penelope rilette in chiave contemporanea, con due monologhi che si alternano interrogandosi su un amore che resiste agli anni e alla lontananza. E poi l’ Iliade rivista in chiave femminil fra i drammi dell’abbandono e della crudeltà. E ancora, un percorso tra poesie, brani letterari e musiche per far conoscere una delle più amate poetesse italiane del Novecento. Teatro protagonista nel fine settimana in Brianza con 3 spettacoli che si muoveranno tra riferimenti ai classici e attualità. Domani alle 21 a Muggiò, alla biblioteca civica di piazza Garibaldi, si potrà assistere alla lettura teatrale con musica dal titolo “La fame che resta - L’ultima notte di Itaca“, una riscrittura attualizzata del mito e delle figure di Ulisse e Penelope ispirata al romanzo “Itaca per sempre“ di Luigi Malerba: i due personaggi omerici vengono ripensati in veste contemporanea, in modo intenso e poetico, per provare a riflettere sul senso dell’attesa, del ritorno, del nutrimento che ci tiene vivi, dal punto di vista materiale e spirituale, ma anche per rispondere a domande come cosa resta di un amore dopo vent’anni di lontananza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

