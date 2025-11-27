Se non ora quando? Al via la caccia al lipstick rosso perfetto Quelli in edizione limitata sembrano gioielli

I l rossetto rosso è un vero classico del Natale. Del resto, se non ora, quando? Nelle sue infinite sfumature, il red lipstick illumina il sorriso e regala immediatamente un’allure festosa e scintillante al trucco. Non stupisce, dunque, che i migliori rossetti rossi Natale 2025 puntino su effetti speciali davvero sfavillanti. Le loro formule sono arricchite con glitter e micro-perle che riflettono e catturano la luce come fossero rubini. Come scegliere il rossetto e valorizzare le labbra dopo i 40 X Leggi anche › Rossetti scuri e dark. Per Halloween, e non solo › Burgundy lips: il rossetto bordeaux è il must have del trucco labbra d’autunno › Rossetto da diva e soap nails. 🔗 Leggi su Iodonna.it

