Se muoiono qui muoiono ovunque | lo studio degli atenei toscani sulle piante endemiche in pericolo
FIRENZE – È un codice rosso per la natura toscana. Uno studio recente lancia un allarme che non può essere ignorato: nella nostra regione ci sono 62 specie di piante ad alto rischio di scomparsa. Il dato più inquietante riguarda 41 di queste: sono endemiche. Significa che vivono solo in Toscana. La loro estinzione locale equivarrebbe alla loro cancellazione definitiva dal pianeta. A scattare la fotografia è una ricerca pubblicata sulla rivista internazionale Environmental and Sustainability Indicators. Il lavoro è frutto di una sinergia totale tra la Regione Toscana e le tre Università di Pisa, Firenze e Siena. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
