Se l’Italia va in Guerra chi sarà chiamato alle armi? Controlla se il tuo nome è sulla lista
Ora è ufficiale: presentate le liste degli italiani che possono partire in Guerra, nel caso in cui fossimo chiamati ad intervenire. Ecco come controllare i nomi presenti I venti di guerra in Medio Oriente non sembrano placarsi: nonostante i tentativi di trovare accordi di pace tra le parti, gli incontri e gli ultimatum, il rischio di un conflitto che possa coinvolgere diversi Stati è molto alto. Per non parlare della situazione che vede coinvolte ormai da anni la Russia e l’Ucraina. Se da una parte si spinge per un accordo (che però non sembra soddisfare le parti), dall’altra continuano i bombardamenti e l’abbattimento di droni e aerei militari. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
Altre letture consigliate
I ricordi della Grande Guerra su «The Walk of Peace» tra trincee, castelli e ruscelli. Il percorso si muove lungo il confine tra Italia e Slovenia e ripercorre i luoghi della Prima Guerra Mondiale: da Log Pod Mangartom a Trieste dopo 420 chilometri e 25 tappe - facebook.com Vai su Facebook
LA POLITICA INTERNAZIONALE DELL'ITALIA ALLA FINE DELLA GUERRA FREDDA #FondazioneCraxi @DiSpSapienza ? 3 DICEMBRE 2025 | ? 14:00 Sapienza Università di Roma, Scienze Politiche (Aula B) Vai su X
Guerra mondiale? Ecco chi viene chiamato in Italia, il comune di Roma aggiorna la lista di leva per i nati nel 2008 - Prima ipotesi: quando sia deliberato lo stato di guerra ai sensi dell'articolo 78 della Costituzione. Riporta ilmessaggero.it
Guerra mondiale? Ecco chi viene chiamato in Italia, il comune di Roma aggiorna la lista di leva per i nati nel 2008 - Non è espressamente definito dalla normativa per le situazioni di guerra, ma si può ragionevolmente ritenere che possa essere esteso oltre i 26 anni previsti per l'arruolamento ordinario, in base alle ... Come scrive ilmessaggero.it
Leva militare, chi viene chiamato in caso di guerra: le fasce d'età, le liste dei nomi nei comuni, chi è escluso - Scenari di guerra sempre più inquietanti, sono settimane ad alta tensione per una serie di conflitti che coinvolgono anche l'Europa. Lo riporta msn.com