Ora è ufficiale: presentate le liste degli italiani che possono partire in Guerra, nel caso in cui fossimo chiamati ad intervenire. Ecco come controllare i nomi presenti I venti di guerra in Medio Oriente non sembrano placarsi: nonostante i tentativi di trovare accordi di pace tra le parti, gli incontri e gli ultimatum, il rischio di un conflitto che possa coinvolgere diversi Stati è molto alto. Per non parlare della situazione che vede coinvolte ormai da anni la Russia e l’Ucraina. Se da una parte si spinge per un accordo (che però non sembra soddisfare le parti), dall’altra continuano i bombardamenti e l’abbattimento di droni e aerei militari. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

Se l'Italia va in Guerra, chi sarà chiamato alle armi? Controlla se il tuo nome è sulla lista