Se la libertà accademica è considerata un nemico

Internazionale.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da Israele alla Francia, ci sono episodi allarmanti di un aumento del controllo e della sorveglianza, e di una limitazione degli spazi di dibattito. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

