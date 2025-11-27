Scusi ha due euro? poi la folle violenza | accoltellato al volto e rapinato
Un 72enne è stato aggredito e rapinato mercoledì pomeriggio in via Volturno, a Brescia. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, l’anziano stava passeggiando quando un uomo gli si è avvicinato chiedendogli due euro. Al rifiuto, la richiesta è degenerata in violenza: il 36enne, cittadino. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Il Superbonus di Conte continua a mostrare il suo vero volto: un colabrodo costoso, inefficiente e senza controlli. Ad Avellino incassavano contributi perfino a nome dei morti. Una truffa da 1,5 miliardi di euro: questa è l’eredità del “capolavoro” grillino. Mister “g - facebook.com Vai su Facebook
"Scusi, ha due euro?", poi la folle violenza: accoltellato al volto e rapinato - Anziano di 72 anni ferito con un coltello in via Volturno: fermato poco dopo un 36enne con precedenti, trovato ancora con la refurtiva ... Si legge su bresciatoday.it