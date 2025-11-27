Scusi ha due euro? poi la folle violenza | accoltellato al volto e rapinato

Bresciatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 72enne è stato aggredito e rapinato mercoledì pomeriggio in via Volturno, a Brescia. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, l’anziano stava passeggiando quando un uomo gli si è avvicinato chiedendogli due euro. Al rifiuto, la richiesta è degenerata in violenza: il 36enne, cittadino. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

