Un 72enne è stato aggredito e rapinato mercoledì pomeriggio in via Volturno, a Brescia. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, l’anziano stava passeggiando quando un uomo gli si è avvicinato chiedendogli due euro. Al rifiuto, la richiesta è degenerata in violenza: il 36enne, cittadino. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - "Scusi, ha due euro?", poi la folle violenza: accoltellato al volto e rapinato