Scuole occupate a Roma la protesta continua | lezioni sospese nell' alberghiero in mano agli studenti

L’istituto Vespucci a Casal Bruciato è l’ultimo ad aggiungersi alla lunga ondata di occupazioni che ha travolto Roma. Mentre in diversi licei e istituti superiori di Roma si sta facendo ora la conta dei danni provocati dalle proteste degli studenti, in via Facchinetti la mobilitazione è appena. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Scuole occupate a Roma, la protesta continua: lezioni sospese nell'alberghiero in mano agli studenti

