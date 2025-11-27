Scuole Fontanelle e Mimosa | via libera ai lavori di ripristino nei locali danneggiati dall' alluvione
A gennaio partiranno i lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino dei locali delle scuole Fontanelle e Mimosa danneggiati dagli allagamenti causati dall’alluvione del 2023. Con il via libera del progetto di fattibilità tecnico-economica l'amministrazione mette mano, con un. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
