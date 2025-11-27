Scuola l’Anief | No al dimensionamento della rete in Sicilia
“Le norme sul dimensionamento della rete scolastica, previste dal Pnrr, devono essere immediatamente riviste. Non è accettabile che l’unico parametro di riferimento sia il dato della popolazione scolastica residente nella regione: a causa della denatalità e della ripresa dell’emigrazione di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Supplenze brevi: pagamenti garantiti a partire da dicembre, più risorse per le scuole e dal 2026 un nuovo sistema che assicurerà procedure rapide e uniformi https://anief.org/stampa/news/56759-scuola-supplenze-brevi-pagamenti-garantiti-a-partire-da-dicem - facebook.com Vai su Facebook
Scuola, l’Anief alla Regione: “No al dimensionamento della rete” - Il sindacato ha preso parte alla conferenza regionale sul dimensionamento della rete scolastica per l’anno 2026/27 che si è tenuto all’assessorato regionale all’Istruzione, con la partecipazione di ... Segnala livesicilia.it
Campidoglio, 'no a dimensionamento scolastico Regione Lazio' - "La recentissima delibera di Giunta Regionale sul dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2025- Secondo ansa.it
Congresso Cisl scuola, Barbacci 'dimensionamento ci preoccupa' - Il tema della denatalità riguarda tutta l'Italia ma in particolare questa regione che da troppo tempo soffre anche di una sorta di fuga verso altre realtà e ... Lo riporta ansa.it