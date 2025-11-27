Scuola dell’opera del Teatro Comunale | tre appuntamenti da non perdere
Ricorre nel 2025 il decimo anno di attività della Scuola dell’Opera del Teatro Comunale di Bologna, che lo festeggia con un Concerto di Gala in programma mercoledì 3 dicembre alle 20.30 all’Auditorium Manzoni: sul podio il giovane direttore d’orchestra al debutto bolognese Aram Khacheh. La Scuola. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
La Scuola di Ballo dell'Accademia della Scala a Bologna - Il Teatro alla Scala di Milano torna al Teatro Comunale di Bologna con gli allievi dell'Accademia della sua Scuola di Ballo, ospiti per la prima volta nella stagione bolognese, per lo spettacolo La ... Da ansa.it