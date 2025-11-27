Scuola cosa cambia per chi deve iscrivere i figli nel 2026 | le novità nel ddl Semplificazioni

Fanpage.it | 27 nov 2025

Novità per chi deve iscrivere i figli scuola. Il ddl Semplificazioni, approvato in via definitiva alla Camera, facilita le procedure di iscrizione agli istituti primari e secondari di primo e di secondo grado. Si potranno svolgere interamente online, attraverso la piattaforma “Famiglie e studenti”, messa a disposizione dal ministero dell'Istruzione. Anche il controllo della frequenza dovrà essere esclusivamente digitale. Ecco che cosa cambia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

