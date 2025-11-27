Scuola all' aperto a Colico | inaugurate sette nuove panchine
Le scuole di Colico hanno nuovi spazi all'aperto fruibili dagli alunni. Nella mattinata di venerdì scorso il Rotary ha donato sette panchine in granito alla scuola primaria e secondaria Galileo Galilei di Colico, in occasione del 50° anniversario di fondazione del Club.Le nuove panchine. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
