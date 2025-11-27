Scuola all' aperto a Colico | inaugurate sette nuove panchine

Leccotoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le scuole di Colico hanno nuovi spazi all'aperto fruibili dagli alunni. Nella mattinata di venerdì scorso il Rotary ha donato sette panchine in granito alla scuola primaria e secondaria Galileo Galilei di Colico, in occasione del 50° anniversario di fondazione del Club.Le nuove panchine. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

scuola aperto colico inaugurateScuola "all'aperto" a Colico: inaugurate sette nuove panchine - Taglio del nastro nel cortile della primaria e secondaria di primo grado "Galilei", presenti le autorità. Lo riporta leccotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Scuola Aperto Colico Inaugurate