Scuola 2026 ecco le novità nel ddl Semplificazioni | cosa cambia per l' iscrizione dei figli

Uno dei principali obiettivi di questo governo è sicuramente agevolare la vita dei cittadini, e rendere più semplice e snelle tutte le procedure legate alla burocrazia, che un tempo prevedevano tempi molto lunghi e passaggi piuttosto articolati; per questa ragione è stato introdotto il ddl Semplificazioni, che ha il chiaro obiettivo di snellire le procedure amministrative e digitalizzare i servizi, fra i quali troviamo anche la scuola. Proprio alla scuola è stata data una particolare attenzione. Nel ddl approvato in via definitiva dalla Camera nella giornata di ieri - mercoledì 26 novembre - si trovano anche importati novità relative alle iscrizioni scolastiche dell'anno venturo (2026). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

