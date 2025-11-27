Scream 7 | Matthew Lillard rivela le reazioni alle prime proiezioni test
L'attore ha raccontato come è stato coinvolto nel film diretto da Kevin Williamson e condiviso un piccolo aggiornamento sul film. Matthew Lillard ha condiviso un piccolo aggiornamento su Scream 7, il nuovo capitolo del franchise horror che debutterà nelle sale cinematografiche americane nel mese di febbraio. L'attore fa parte delle star del cult degli anni '90 che sono ritornate sul set accanto alla protagonista Neve Campbell nel ruolo di Sidney Prescott. Come è stato coinvolto in Scream 7 Rispondendo alle domande di ComingSoon, Matthew Lillard ha dichiarato che sono in corso i test screening del settimo capitolo della saga e le reazioni sono particolarmente positive. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
