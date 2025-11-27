Scossa all’improvviso | terremoto di magnitudo 5.9 grande paura
Nel tardo pomeriggio, in una zona di mondo dove il vento porta spesso più notizie del traffico umano, qualcosa ha interrotto il ritmo della natura. Prima un tremore lieve, quasi un respiro trattenuto dalla terra, poi un sussulto più netto, percepito da chi era abbastanza vicino da notare il lampadario ondeggiare o il silenzio farsi più denso del normale. Nessun allarme immediato, solo quella sensazione antica che qualcosa, sotto i piedi, si stesse muovendo con una volontà propria. Le prime segnalazioni sono arrivate frammentarie: un orario, un dato tecnico, qualche testimone confuso. L’evento c’era stato, ma la geografia rimaneva sospesa, come se la terra stessa indugiasse a rivelare il punto esatto del suo scatto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
News recenti che potrebbero piacerti
Terremoto, scossa molto forte nella notte: il panico all’improvviso - facebook.com Vai su Facebook
Terremoto oggi a Vibo Valentia, 1.7 di magnitudo/ Ultime notizie INGV: scossa da 3.4 al largo della Sicilia - 7 di magnitudo: il bollettino del 24 novembre dell'INGV e gli aggiornamenti in diretta ... Come scrive ilsussidiario.net
Terremoto ultim’ora: forte scossa di terremoto nelle Marche (magnitudo 4.0), sisma percepito ad Ancona - è stata avvertita quest'oggi nei pressi di Ancona. Si legge su meteo.it
Potente scossa di terremoto di magnitudo 5.3 appena registrata: la situazione (1 / 2) - Un terremoto è un fenomeno naturale che si verifica quando c’è un improvviso rilascio di energia nella crosta terrestre, generando onde sismiche che provocano vibrazioni del terreno. Da donna.fidelityhouse.eu