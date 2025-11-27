Nel tardo pomeriggio, in una zona di mondo dove il vento porta spesso più notizie del traffico umano, qualcosa ha interrotto il ritmo della natura. Prima un tremore lieve, quasi un respiro trattenuto dalla terra, poi un sussulto più netto, percepito da chi era abbastanza vicino da notare il lampadario ondeggiare o il silenzio farsi più denso del normale. Nessun allarme immediato, solo quella sensazione antica che qualcosa, sotto i piedi, si stesse muovendo con una volontà propria. Le prime segnalazioni sono arrivate frammentarie: un orario, un dato tecnico, qualche testimone confuso. L’evento c’era stato, ma la geografia rimaneva sospesa, come se la terra stessa indugiasse a rivelare il punto esatto del suo scatto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Scossa all'improvviso: terremoto di magnitudo 5.9, grande paura