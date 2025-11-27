Scordia e Mineo controlli dei Carabinieri contro il caporalato

Operazione mirata alla tutela dei lavoratori. Nelle zone di Scordia e Mineo, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania, affiancati dalle stazioni territoriali e da mediatori culturali del progetto "SU.PRE.ME.", hanno condotto una serie di controlli mirati a contrastare il fenomeno del caporalato. Il caporalato rappresenta una pratica illegale in cui intermediari senza scrupoli reclutano manodopera, spesso straniera, per impiegarla in agricoltura o nell'edilizia. Si tratta di una forma di sfruttamento che comporta salari estremamente bassi, condizioni di lavoro precarie e violazioni delle norme sulla sicurezza.

