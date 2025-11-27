Scopri l’abbigliamento ecosostenibile in fibre rigenerate | moda etica per un futuro migliore
Scegli l'abbigliamento etico e fai la differenza per un futuro più sostenibile con le nostre collezioni realizzate in modo responsabile e sostenibile. Unisciti a noi nella promozione della moda consapevole e dell'impatto positivo sul pianeta. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it
Epson e Yuima Nakazato promuovono una moda più sostenibile con la stampa a getto d’inchiostro a pigmenti su fibre Spiber - Dalla partnership straordinaria tra Epson e il famoso stilista giapponese Yuima Nakazato, l’industria della moda viene nuovamente rivoluzionata, usando la tecnologia di stampa Epson a getto ... Si legge su datamanager.it