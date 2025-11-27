T radimento, gran finale. Domani sera va in onda l’ultima puntata di una delle serie più amate dal pubblico di Canale 5. E segna il momento della verità che viene a galla, per ognuno dei protagonisti: le bugie finiscono, le scelte presentano il conto. L’appuntamento, come sempre, è alle 21:20 o poco più. E dalla prossima settimana il venerdì, al posto di Tradimento, Canale 5 manderà in onda le nuove puntate di Io sono Farah, che aveva debuttato in estate, al pomeriggio, salvo poi subire uno stop. Per Mediaset la serie turca che vede protagonista Demet Özdemir è un titolo da prima serata. Riuscirà ad eguagliare gli ascolti di Tradimento? Cosa vedere su Netflix a novembre 2025: le novità più attese X Leggi anche › Le anticipazioni della puntata di stasera di “Tradimento”: Güzide scopre la verità sullo scambio dei neonati Tradimento, ultima puntata anticipazioni finale 28 novembre, trama e spoiler. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Scoppia l'inferno: Tar?k finisce in manette e ?pek scappa per poi venire arrestata. Tolga muore e non è il solo a perdere la vita