scontro ue sulle ong il gruppo di scrutinio sui finanziamenti innesca la scintilla

Succede a Bruxelles, in una sala che odora di procedura e sospetto. È qui che il Parlamento europeo ha inaugurato il suo nuovo “gruppo di scrutinio” sui finanziamenti alle Ong, un organismo voluto dall’asse tra popolari, conservatori ed estrema destra. Lo racconta un’inchiesta di Euractiv, in cui si vede la scena: i commissari dell’esecutivo europeo interrogati, le sedie lasciate vuote dai deputati di Verdi e Sinistra, la fuga simbolica dei socialisti e dei liberali dopo nemmeno un minuto di seduta. Un rituale di delegittimazione perfettamente costruito. Il punto non è contabile. Il punto è politico. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

