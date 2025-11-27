Scontro fra mototopo e barca a remi in canale San Secondo
Stamattina, giovedì 27 novembre, un'imbarcazione da trasporto, tipo mototopo, e una a remi della Canottieri di Punta San Giuliano si sono scontrate in canale San Secondo, che costeggia il ponte della Libertà. Almeno quattro vogatori sarebbero finiti in acqua, poi al Pronto soccorso per colpi e. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
