Scomparso da domenica Rocco trovato senza vita a Barcellona
La comunità di Francolise è sconvolta per la morte di un giovane cittadino, Rocco Amato, trovato senza vita a Barcellona, in Spagna. Da domenica si erano perse le sue tracce con gli amici che hanno lanciato diversi appelli attraverso i social per ritrovarlo.Nella giornata di ieri, mercoledì 26. 🔗 Leggi su Casertanews.it
