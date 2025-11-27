Scomparso da domenica Rocco trovato senza vita a Barcellona

Casertanews.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La comunità di Francolise è sconvolta per la morte di un giovane cittadino, Rocco Amato, trovato senza vita a Barcellona, in Spagna. Da domenica si erano perse le sue tracce con gli amici che hanno lanciato diversi appelli attraverso i social per ritrovarlo.Nella giornata di ieri, mercoledì 26. 🔗 Leggi su Casertanews.it

