La storia di Etan Patz, il bambino di sei anni scomparso a New York il 25 maggio 1979, torna sotto i riflettori più di quarant’anni dopo. Pedro Hernandez, l’uomo condannato per l’omicidio del piccolo, vedrà il suo caso tornare in tribunale per la terza volta, dopo che una corte d’appello federale ha annullato la sua condanna del 2017. Quel giorno di maggio, Etan si avviò per la prima volta da solo verso la fermata dello scuolabus. La distanza era breve, poco più di un isolato, eppure quella passeggiata, un gesto di autonomia per un bambino così piccolo, si sarebbe trasformata in una tragedia destinata a segnare profondamente la città e l’intera nazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Scomparso a sei anni e mai più ritrovato, dopo 40 anni il “caso” di Etan Patz torna alla ribalta. Il presunto omicida in tribunale per la terza volta

