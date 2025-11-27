Scomparso a Campo Imperatore con i suoi due cani si cerca un uomo di 44 anni

Ilpescara.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proseguono le ricerche di Karol Brozek, l'uomo di 44 anni della Polonia di cui si sono perse le tracce dallo scorso 19 novembre.Come informa l'associazione Penelope Abruzzo, il 44enne è stato visto da una telecamera allontanarsi dal suo camper parcheggiato a Campo imperatore con i suoi due cani e. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

scomparso a campo imperatore con i suoi due cani si cerca un uomo di 44 anni

© Ilpescara.it - Scomparso a Campo Imperatore con i suoi due cani, si cerca un uomo di 44 anni

Leggi anche questi approfondimenti

scomparso campo imperatore suoiScomparso a Campo Imperatore con i suoi due cani, si cerca un uomo di 44 anni - Proseguono le ricerche di Karol Brozek, l'uomo di 44 anni della Polonia di cui si sono perse le tracce dallo scorso 19 novembre. Lo riporta ilpescara.it

scomparso campo imperatore suoiCamper abbandonato e mistero sempre più fitto: che fine ha fatto il turista scomparso a Campo Imperatore? - Un camper nel bianco totale, un giallo senza spiegazioni, che fine ha fatto il turista polacco sparito nel nulla ... Come scrive abruzzolive.it

scomparso campo imperatore suoiGiallo a Campo Imperatore, l’ultima foto di Karol prima di sparire nel nulla: appello della sorella - Scomparso a Campo Imperatore, l'ultima foto di Karol con i suoi cani: appello della sorella. abruzzolive.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Scomparso Campo Imperatore Suoi