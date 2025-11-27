Scomparso a Campo Imperatore con i suoi due cani si cerca un uomo di 44 anni

Proseguono le ricerche di Karol Brozek, l'uomo di 44 anni della Polonia di cui si sono perse le tracce dallo scorso 19 novembre.Come informa l'associazione Penelope Abruzzo, il 44enne è stato visto da una telecamera allontanarsi dal suo camper parcheggiato a Campo imperatore con i suoi due cani e. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Scomparso a Campo Imperatore con i suoi due cani, si cerca un uomo di 44 anni

Leggi anche questi approfondimenti

Camper abbandonato e mistero sempre più fitto: che fine ha fatto il turista scomparso a Campo Imperatore? - facebook.com Vai su Facebook

Scomparso a Campo Imperatore con i suoi due cani, si cerca un uomo di 44 anni - Proseguono le ricerche di Karol Brozek, l'uomo di 44 anni della Polonia di cui si sono perse le tracce dallo scorso 19 novembre. Lo riporta ilpescara.it

Camper abbandonato e mistero sempre più fitto: che fine ha fatto il turista scomparso a Campo Imperatore? - Un camper nel bianco totale, un giallo senza spiegazioni, che fine ha fatto il turista polacco sparito nel nulla ... Come scrive abruzzolive.it

Giallo a Campo Imperatore, l’ultima foto di Karol prima di sparire nel nulla: appello della sorella - Scomparso a Campo Imperatore, l'ultima foto di Karol con i suoi cani: appello della sorella. abruzzolive.it scrive