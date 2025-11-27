Sciopero il 28 novembre a rischio treni mezzi e scuola | orari dello stop e settori coinvolti

Venerdì 28 novembre l’Italia si ferma per uno sciopero generale nazionale di 24 ore in tutti i settori pubblici e privati, indetto contro la Legge di bilancio. Disagi attesi nei trasporti: Trenitalia, Italo e Trenord aderiranno, voli garantiti da Enac, possibili stop di bus, metro e tram. La protesta riguarda condizioni di lavoro, retribuzioni e politiche occupazionali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Attenzione: venerdì 28 novembre 2025 c'è uno sciopero generale, dichiarato dai soli sindacati di base contro la manovra economica e le spese militari. Occhio a scuola, treni, aerei e altri servizi - facebook.com Vai su Facebook

Ciao Fabrizio, ATM non è coinvolta nello sciopero del 28 novembre. Vai su X

