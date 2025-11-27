Sciopero giornalisti 28 novembre Fnsi in piazza a Roma | Contratto scaduto da 10 anni
La Federazione nazionale della stampa italiana scende in piazza a Roma in vista dello sciopero dei giornalisti di domani, 28 novembre 2025. In Piazza Santi Apostoli i lavoratori del mondo dell’informazione, dalle agenzie alle televisioni passando per i quotidiani nazionali e locali. La principale richiesta è il rinnovo del contratto nazionale Fnsi-Fieg che non avviene dal 2016. Ma il contratto con relativi stipendi e orari non è l’unico oggetto della protesta. I giornalisti in piazza lamentano condizioni di lavoro sempre più difficili alimentate anche da minacce della criminalità organizzata, querele intimidatorie del potere politico o imprenditoriale e dirigenze editoriali che privilegiano altri interessi rispetto all’informazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it
