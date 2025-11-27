Sciopero generale venerdì a rischio i trasporti e manifestazioni in tutta Italia

Contro la legge di Bilancio e le politiche economiche e fiscali del governo, nonché contro il ddl Sicurezza e l’ Autonomia differenziata. Ritorna il “Blocchiamo tutto” del sindacalismo di base con un nuovo sciopero generale. Venerdì 28 si fermano tutti i settori privati e pubblici per l’astensione dal lavoro invocata da Usb, Cobas e altre sigle di base. Manifestazioni sono previste in diverse città con la principale a Roma dove il corteo partirà da piazza Indipendenza alle ore 9.30, attraverserà il centro sfilando davanti al ministero dei Trasporti e al ministero dell’Economia, per terminare a piazza Barberini dove si svolgerà un’assemblea pubblica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sciopero generale, venerdì a rischio i trasporti e manifestazioni in tutta Italia

Scopri altri approfondimenti

Sciopero generale 28 novembre, chi si ferma e chi no - facebook.com Vai su Facebook

Trasporti, treni e aerei: venerdì sciopero generale nazionale: ecco orari e settori coinvolti ilsole24ore.com/art/trasporti-… Vai su X

Scatta lo sciopero generale dei trasporti il 27 e 28 novembre: orari a rischio e fasce garantite - Sciopero generale dei trasporti il 27 e 28 novembre 2025: stop a treni, servizi regionali e trasporto pubblico locale. Da greenme.it

Sciopero generale 28 novembre: trasporti, scuole e ospedali, chi si ferma e chi no. Stop ai treni da stasera, orari e fasce di garanzia - L’Italia si prepara a vivere una giornata di forte mobilitazione sociale: i principali sindacati di base – tra cui CUB, USB, SGB, COBAS e ... Scrive msn.com

Sciopero generale del 28 novembre: trasporti, scuola e servizi a rischio - Venerdì 28 novembre 2025 sarà una giornata complessa per chi si sposta e per molte categorie di lavoratori: lo sciopero generale proclamato da diverse sigle del sindacalismo di base coinvolgerà ... Scrive laprovinciadivarese.it