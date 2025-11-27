Sciopero generale venerdì 28 novembre A rischio trasporti scuole e sanità

Nuovo sciopero generale domani, venerdì 28 novembre: i sindacati hanno indetto uno stop dei lavoratori pubblici e privati che coinvolgerà trasporti, scuola, sanità e altri servizi pubblici in tutta Italia e dunque anche a Latina.Come sempre, i servizi essenziali saranno garantiti nelle fasce di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Sciopero generale venerdì 28 novembre. A rischio trasporti, scuole e sanità

Scopri altri approfondimenti

12 DICEMBRE SCIOPERO GENERALE https://www.cgilmodena.it/?p=104215 - facebook.com Vai su Facebook

Trasporti, treni e aerei: venerdì sciopero generale nazionale: ecco orari e settori coinvolti ilsole24ore.com/art/trasporti-… Vai su X

Sciopero il 28 novembre, a rischio treni, mezzi e scuola: orari dello stop e settori coinvolti - Venerdì 28 novembre l’Italia si ferma per uno sciopero generale nazionale di 24 ore in tutti i settori pubblici e privati, indetto contro la Legge di ... Da fanpage.it

Il 28 novembre sarà sciopero generale. Dai treni agli aerei, dalla scuola alla stampa: ecco chi si ferma - Il 28 novembre si preannuncia un venerdì nero per lo sciopero generale dei sindacati di base. Riporta msn.com

Sciopero generale 28 novembre, chi si ferma e chi no: i treni fermi da stasera, gli orari e le fasce di garanzia - L’Italia si prepara a vivere una giornata di forte mobilitazione sociale: i principali sindacati di base – tra cui CUB, USB, SGB, COBAS e ... Secondo msn.com