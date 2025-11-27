Sciopero generale su Genova gli occhi del mondo | orari corteo chi si ferma domani
Genova si prepara allo sciopero generale proclamato da Usb per domani, venerdì 28 novembre. Oltre alle conseguenze dell'astensione dal lavoro - come lo stop a servizi e trasporti - nella nostra città è prevista anche la presenza di attivisti famosi a livello nazionale e mondiale.Un'imponente. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Attenzione: venerdì 28 novembre 2025 c'è uno sciopero generale, dichiarato dai soli sindacati di base contro la manovra economica e le spese militari. Occhio a scuola, treni, aerei e altri servizi - facebook.com Vai su Facebook
Uno sciopero generale programmato dai sindacati di base per venerdì 28 novembre che coinvolgerà scuola, sanità e trasporti. Poi altri scioperi minori che interesseranno i trasporti il 30 novembre e il primo dicembre. Ecco uno schema delle prossime proteste. Vai su X
Sciopero generale, "su Genova gli occhi del mondo": orari corteo, chi si ferma domani - Imponente manifestazione domani a Genova per lo sciopero generale: hanno già annunciato la presenza personaggi noti a livello nazionale e mondiale come Greta Thunberg, Francesca Albanese, Yanis Varouf ... Riporta genovatoday.it
Sciopero del 28 novembre, Usb presenta la giornata di mobilitazione: "Genova avrà gli occhi del mondo" - Oltre a Greta Thunberg, Francesca Albanese e Thiago Avila, presenti decine di personalità,da Chris Hedges all'ex ministro greco Yanis Varoufakis ... Come scrive genovatoday.it
Sciopero 28 novembre, Greta Thunberg e Varoufakis attesi al corteo di Genova - Il capoluogo ligure il prossimo venerdì si fermerà via terra e via mare. Segnala tg24.sky.it