Sciopero generale a Roma il 28 novembre stop a metro bus e treni | orari e chi si ferma

Sciopero generale di 24 ore a Roma il 28 novembre, coinvolgerà tutti i settori pubblici e privati. Stop a treni e mezzi pubblici, disagi per bus e metro Atac. 🔗 Leggi su Fanpage.it

12 DICEMBRE SCIOPERO GENERALE

Trasporti, treni e aerei: venerdì sciopero generale nazionale: ecco orari e settori coinvolti

Sciopero il 28 novembre, a rischio treni, mezzi e scuola: orari dello stop e settori coinvolti - Venerdì 28 novembre l'Italia si ferma per uno sciopero generale nazionale di 24 ore in tutti i settori pubblici e privati, indetto contro la Legge di ...

Domani c'è sciopero dei trasporti a Roma: venerdì a rischio metro, bus e treni. Tutte le informazioni - Fasce di garanzie, treni garantiti e tutte le informazioni per spostarsi in città

Sciopero nazionale trasporti 27-28 novembre: gli orari dello stop e le fasce garantite - Indetto nuovo sciopero nazionale trasporti per il 27 e il 28 novembre 2025.