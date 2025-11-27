Sciopero generale a Roma il 28 novembre | stop a metro bus e treni | orari e chi si ferma
Trasporti e servizi pubblici a rischio per 24 ore. Domani, venerdì 28 novembre, Roma sarà interessata da uno sciopero generale di 24 ore che coinvolgerà l'intero comparto pubblico e privato. La mobilitazione avrà un forte impatto soprattutto sui trasporti, con stop a treni, bus e metro Atac. Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, il servizio sarà assicurato soltanto nelle fasce protette, ossia: dall'inizio del servizio alle 8:29. dalle 17:00 alle 19:59. Per informazioni sui treni regionali, è possibile consultare la sezione dedicata sul sito di Trenitalia, dove sono indicati i convogli garantiti.
