Sciopero generale 28 novembre si ferma anche la sanità | visite ed esami ecco cosa è a rischio Gli aumenti? Irrisori

Medici, infermieri, ostetrici, tecnici della prevenzione, di laboratorio, della riabilitazione. Ma anche chi si occupa di gestire la prenotazione delle prestazioni o chi è impiegato nei servizi di accettazione. Tutti i lavoratori del comparto sanitario potranno partecipare allo sciopero generale del 28 novembre, indetto dai sindacati di base – Usb, Cobas, Cub e Sgb -, che anticipa la manifestazione nazionale in programma a Roma per il giorno successivo. “La situazione è sotto gli occhi di tutti. Lavoratori e cittadini toccano con mano la crisi della sanità. Quello che succede nei reparti, la carenza di personale, le condizioni di lavoro, le liste d’attesa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sciopero generale 28 novembre, si ferma anche la sanità: visite ed esami, ecco cosa è a rischio. “Gli aumenti? Irrisori”

