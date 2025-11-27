Sciopero generale 28 novembre in Italia treni fermi e caos in città Gli orari garantiti
Domani, venerdì 28 novembre, si terrà uno sciopero generale di 24 ore che si preannuncia di vasta portata, coinvolgendo tutti i settori, sia pubblici che privati. Questa significativa mobilitazione, indetta da diverse sigle sindacali, avrà un impatto notevole sulla vita quotidiana e sull’erogazione dei servizi essenziali in molte aree del Paese. Le conseguenze più immediate e sentite si avvertiranno nel comparto ferroviario, con l’interruzione prevista dei treni Trenord e dei servizi regionali in diverse regioni, e in settori cruciali come la scuola, l’università e la pubblica amministrazione, dove è prevista una forte adesione del personale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
12 DICEMBRE SCIOPERO GENERALE https://www.cgilmodena.it/?p=104215 - facebook.com Vai su Facebook
Trasporti, treni e aerei: venerdì sciopero generale nazionale: ecco orari e settori coinvolti ilsole24ore.com/art/trasporti-… Vai su X
Sciopero nazionale trasporti 27-28 novembre: gli orari dello stop e le fasce garantite - Indetto nuovo sciopero nazionale trasporti per il 27 e il 28 novembre 2025. Secondo meteo.it
Sciopero generale di venerdì 28 novembre: dai trasporti alle scuole - Venerdì 28 novembre 2025 è stato indetto un nuovo sciopero generale in Italia che coinvolgerà il settore pubblico e privato. Si legge su meteo.it
Sciopero generale del 28 novembre, i servizi garantiti in Piemonte - Il servizio urbano di Gtt sarà sicuramente operativo dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15 ... Riporta rainews.it