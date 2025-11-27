Sciopero generale 28 novembre in Italia treni fermi e caos in città Gli orari garantiti

Domani, venerdì 28 novembre, si terrà uno sciopero generale di 24 ore che si preannuncia di vasta portata, coinvolgendo tutti i settori, sia pubblici che privati. Questa significativa mobilitazione, indetta da diverse sigle sindacali, avrà un impatto notevole sulla vita quotidiana e sull’erogazione dei servizi essenziali in molte aree del Paese. Le conseguenze più immediate e sentite si avvertiranno nel comparto ferroviario, con l’interruzione prevista dei treni Trenord e dei servizi regionali in diverse regioni, e in settori cruciali come la scuola, l’università e la pubblica amministrazione, dove è prevista una forte adesione del personale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

