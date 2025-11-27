Sciopero generale 28 novembre | al via alle 21 di oggi con lo stop dei treni Fasce di garanzia in Toscana
Firenze, 27 novembre 2025 – Da stasera, giovedì 27 novembre, alle 21, inizia lo sciopero dei treni del gruppo Fs e Italo che interesserà anche la Toscana e che durerà fino alle 21 di venerdì 28 novembre. Anche prima e dopo la finestra ufficiale potranno verificarsi modifiche al servizio. Ma non saranno solo i treni a fermarsi. Sarà un venerdì di disagi il 28 novembre a causa dello sciopero generale nazionale di 24 ore che bloccherà trasporti, scuole, sanità e numerosi servizi pubblici. La mobilitazione, indetta da Cub e Usb e sostenuta da Cub Trasporti e altre sigle sindacali, coinvolgerà tutti i settori pubblici e privati con possibili ripercussioni in tutta la Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it
