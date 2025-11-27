Sciopero generale 28 novembre 10 stop in un giorno | fasce di garanzia

L'Italia si ferma, di nuovo, per lo sciopero generale di venerdì 28 novembre indetto dai maggiori sindacati in segno di protesta contro la Manovra del Governo Meloni. Lo sciopero coinvolgerà trasporti, sanità, scuola e altri servizi pubblici con forti ripercussioni soprattutto sulla mobilità. I giornalisti, invece, scioperano per il rinnovo del contratto. Lo sciopero generale di venerdì 28 novembre 2025. Prevista anche una manifestazione a Roma di fronte a Montecitorio, dove i sindacati presenteranno una sorta di Finanziaria rivista e corretta. La Cgil, in sintesi, chiede di "andare a prendere i soldi dove ci sono", e cioè da "profitti, extra profitti, grandi ricchezze, evasione fiscale".

