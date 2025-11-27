Sciopero Fnsi 28 novembre il comunicato dei giornalisti di LaPresse

L’Assemblea dei redattori di  LaPresse  “condivide e sostiene le motivazioni alla base dello sciopero per il rinnovo del contratto giornalistico proclamato per venerdì 28 novembre dalla Federazione nazionale della Stampa italiana e dalla Consulta delle associazioni regionali di stampa ”. È quanto si legge nel testo approvato a maggioranza dall’ Assemblea dei redattori di LaPresse. Anima dello sciopero – preceduto oggi, giovedì 27 novembre, da un’iniziativa del Consiglio nazionale della Fnsi  in piazza dei Santi Apostoli a Roma – è il rinnovo del contratto nazionale di lavoro giornalistico scaduto nel 2016. 🔗 Leggi su Lapresse.it

