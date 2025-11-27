Sciopero domani venerdì nero Dai trasporti ai giornalisti

Contro la manovra, l’Usb ha proclamato lo sciopero generale. In sciopero, anche i giornalisti per il rinnovo del contratto di lavoro, che manca da nove anni. Servizio di Beatrice Bossi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Sciopero, domani venerdì nero. Dai trasporti ai giornalisti

#Sciopero dei #treni di domani, orari e motivazioni - facebook.com Vai su Facebook

Ciao Fabiana, ATM non è coinvolta nello sciopero di domani 28 novembre. Lo sarà per quello di domenica 30 novembre: x.com/atm_informa/st… Vai su X

Sciopero dalle 21 di oggi, domani c’è il rischio di un venerdì nero per i trasporti - I lavoratori delle ferrovie si fermeranno già dalle 21 di oggi, giovedì, e fino alle 21 di venerdì 28 novembre. Segnala ilcittadino.it

Sciopero 28 novembre, previsto un venerdì nero con interi settori bloccati: chi si ferma e dove - Da Roma a Napoli e molte altre città, lo sciopero paralizzerà trasporti, scuola e stampa con disagi per gran parte della popolazione in Italia ... virgilio.it scrive

Domani c'è sciopero dei trasporti a Roma: venerdì a rischio metro, bus e treni. Tutte le informazioni - Fasce di garanzie, treni garantiti e tutte le informazioni per spostarsi in città ... Segnala romatoday.it