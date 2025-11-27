Sciopero domani venerdì nero Dai trasporti ai giornalisti

Contro la manovra, l’Usb ha proclamato lo sciopero generale. In sciopero, anche i giornalisti per il rinnovo del contratto di lavoro, che manca da nove anni. Servizio di Beatrice Bossi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Sciopero, domani venerdì nero. Dai trasporti ai giornalisti

Scopri altri approfondimenti

Verso lo #sciopero generale del #12dicembre! Domani, lunedì 1 dicembre, all'Estragon di Bologna l'attivo de* delegat*. Conclude Francesca Re David (Cgil nazionale) - facebook.com Vai su Facebook

Sì, per domani è confermato lo sciopero. Qui trovi tutte le info: atm.it/it/ViaggiaConN… Vai su X

Sciopero 28 novembre, previsto un venerdì nero con interi settori bloccati: chi si ferma e dove - Da Roma a Napoli e molte altre città, lo sciopero paralizzerà trasporti, scuola e stampa con disagi per gran parte della popolazione in Italia ... Si legge su virgilio.it

Roma bloccata per lo sciopero, dai trasporti alle scuole: sarà un venerdì nero. I dettagli - Dai trasporti alle scuole, in molti incroceranno le braccia sospendendo il lavoro. Riporta romatoday.it

Domani c'è sciopero dei trasporti a Roma: venerdì a rischio metro, bus e treni. Tutte le informazioni - Fasce di garanzie, treni garantiti e tutte le informazioni per spostarsi in città ... romatoday.it scrive