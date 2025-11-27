Sciopero dei giornalisti venerdì 28 novembre il sito de La Notizia non verrà aggiornato

Lanotiziagiornale.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 28 novembre il sito de La Notizia non verrà aggiornato per lo sciopero nazionale dei giornalisti a cui la redazione ha aderito. Ecco le ragioni della mobilitazione: Oggi le giornaliste e i giornalisti italiani sono in sciopero. Scioperiamo perché il nostro contratto di lavoro è scaduto da 10 anni e soprattutto perché riteniamo che il giornalismo, presidio fondamentale per la vita democratica del Paese, non abbia avuto la necessaria attenzione da parte degli editori della Fieg: molti tagli e pochi investimenti, nonostante le milionarie sovvenzioni pubbliche. In oltre 10 anni la riduzione degli organici delle redazioni e la riduzione delle retribuzioni dei giornalisti attraverso stati di crisi, licenziamenti, prepensionamenti e il blocco del contratto hanno avuto fortissime ripercussioni sul pluralismo e sul diritto dei cittadini ad essere informati. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

