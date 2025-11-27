Sciopero dei giornalisti venerdì 28 novembre il sito de La Notizia non verrà aggiornato

Venerdì 28 novembre il sito de La Notizia non verrà aggiornato per lo sciopero nazionale dei giornalisti a cui la redazione ha aderito. Ecco le ragioni della mobilitazione: Oggi le giornaliste e i giornalisti italiani sono in sciopero. Scioperiamo perché il nostro contratto di lavoro è scaduto da 10 anni e soprattutto perché riteniamo che il giornalismo, presidio fondamentale per la vita democratica del Paese, non abbia avuto la necessaria attenzione da parte degli editori della Fieg: molti tagli e pochi investimenti, nonostante le milionarie sovvenzioni pubbliche. In oltre 10 anni la riduzione degli organici delle redazioni e la riduzione delle retribuzioni dei giornalisti attraverso stati di crisi, licenziamenti, prepensionamenti e il blocco del contratto hanno avuto fortissime ripercussioni sul pluralismo e sul diritto dei cittadini ad essere informati. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Sciopero dei giornalisti, venerdì 28 novembre il sito de La Notizia non verrà aggiornato

