Sciopero dei giornalisti il presidio a Roma | Irricevibile la proposta degli editori di tagliare sui nuovi contratti

Ilfattoquotidiano.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Domani i giornalisti e le giornaliste italiane saranno in sciopero, è una protesta che arriva a 20 anni dall’ultimo sciopero per il contratto, stiamo scioperando per il rinnovo del contratto, il mantenimento dei diritti che abbiamo e per aiutare le nuove generazioni ad avere gli stessi diritti e livelli retributivi; gli editori vogliono tagliare il costo del lavoro sui giovani e anche sugli anziani e questo non lo possiamo consentire”. Sono le parole della segretaria generale della Fnsi, Alessandra Costante, in piazza Santi Apostoli a Roma per il presidio che anticipa lo sciopero dei giornalisti e delle giornaliste in programma venerdì 28 novembre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

sciopero dei giornalisti il presidio a roma irricevibile la proposta degli editori di tagliare sui nuovi contratti

© Ilfattoquotidiano.it - Sciopero dei giornalisti, il presidio a Roma: “Irricevibile la proposta degli editori di tagliare sui nuovi contratti”

Leggi anche questi approfondimenti

sciopero giornalisti presidio romaGiornalisti in sciopero 'per non essere ricattabili' - Uno sciopero in difesa dei diritti e degli stipendi, per non avere giornalisti ricattabili. Scrive gazzettadiparma.it

sciopero giornalisti presidio romaSciopero giornalisti, Fnsi in piazza a Roma: "Contratto scaduto da 10 anni. Rinnovo e diritti" - (LaPresse) La Federazione nazionale della stampa italiana scende in piazza a Roma in vista dello sciopero dei giornalisti del 28 ottobre. Riporta msn.com

sciopero giornalisti presidio romaFnsi in piazza: «Uno sciopero per non essere ricattabili» - Costante: «Anche il Papa ritiene validi i motivi della protesta» ... Riporta avvenire.it

Cerca Video su questo argomento: Sciopero Giornalisti Presidio Roma