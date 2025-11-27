Sciopero dei giornalisti il presidio a Roma | Irricevibile la proposta degli editori di tagliare sui nuovi contratti

“Domani i giornalisti e le giornaliste italiane saranno in sciopero, è una protesta che arriva a 20 anni dall’ultimo sciopero per il contratto, stiamo scioperando per il rinnovo del contratto, il mantenimento dei diritti che abbiamo e per aiutare le nuove generazioni ad avere gli stessi diritti e livelli retributivi; gli editori vogliono tagliare il costo del lavoro sui giovani e anche sugli anziani e questo non lo possiamo consentire”. Sono le parole della segretaria generale della Fnsi, Alessandra Costante, in piazza Santi Apostoli a Roma per il presidio che anticipa lo sciopero dei giornalisti e delle giornaliste in programma venerdì 28 novembre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

