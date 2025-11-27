Sciopero alla Pro Gest I sindacati accusano Troppe questioni aperte

Ripartono gli scioperi alla Pro Gest (ex Ondulati Giusti), settore cartotecnico, di Altopascio. Ieri un’ora alla fine dei vari turni, ma senza presidio. Lo stabilimento nei pressi del casello autostradale della Firenze-Mare della cittadina del Tau rimarrà comunque al suo posto, al contrario di altre cartiere della stessa holding che potrebbero essere chiuse o vendute. La fabbrica di Altopascio, anzi, ingloberà quella di Sesto Fiorentino, anche se il progetto, in ballo da tempo, è ancora sulla carta. Sulle problematiche dell’azienda, intervengono con una nota Slc Cgil e Fistel Cisl ma anche le Rsu Franco Magrini, Fabrizio Bottai, Gianluca Quinci, Nicola Calandriello, Mirko Bendinelli: "C’è una crisi che ha richiesto una procedura negoziata per trovare l’accordo con i creditori – scrivono i sindacati – visto che sembra che il debito finanziario si aggiri sui 600 milioni, ma il 7 gennaio scadono i termini della procedura e poche informazioni sono state rilasciate dall’impresa su quali strategie intenderà adottare. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sciopero alla Pro Gest. I sindacati accusano ”Troppe questioni aperte“

Argomenti simili trattati di recente

: Gest informa che venerdì 28 novembre 2025 il servizio tranviario potrebbe subire ritardi o cancellazioni, a causa dello sciopero generale nazionale di 24 ore p - facebook.com Vai su Facebook

Treni, Bus, Traghetti News - Sciopero 28 novembre: le modalità di adesione per treni, bus e tramvia TPL a rischio venerdì 28 novembre, per sciopero generale nazionale di 24 ore. Vediamo le modalità di adesione per i vari servizi di trasporto. Per quanto rig Vai su X

Sciopero alla Pro Gest. I sindacati accusano ”Troppe questioni aperte“ - Ripartono gli scioperi alla Pro Gest (ex Ondulati Giusti), settore cartotecnico, di Altopascio. Scrive msn.com

Sindacati sul piede di guerra, riprendono gli scioperi alla ProGest - Lo hanno annunciato i sindacati di categoria di Cgil e Cisl, preoccupati perché si sta avvicinando il 7 gennaio, il ter ... noitv.it scrive

Pro-Gest di Altopascio, riprendono gli scioperi. Sindacati temono la messa in liquidazione - Già oggi i lavoratori hanno incrociato le braccia chiedendo lumi sul futuro e sulle condizioni di lavoro nello stabilimento ... Segnala luccaindiretta.it