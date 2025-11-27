Sciopero a Milano e Lombardia il 28 novembre 2025 | chi si ferma gli orari e le fasce di garanzia

Milano, 26 novembre 2025 – Sciopero generale di 24 ore il 28 novembre 2025, con blocchi che coinvolgeranno trasporti, scuola, sanità, pubblica amministrazione e informazione. Le sigle Cobas, Usb, Sgb e Cub hanno indetto una mobilitazione nazionale che coinvolgerà anche il trasporto pubblico locale, le ferrovie e il personale delle autostrade, ferme dalle 22 del 27 novembre alle 22 del giorno successivo, come riportato dal portale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti La protesta si inserisce nel clima di contestazione verso la Manovra 2026: i sindacati denunciano un aumento della spesa militare a discapito dei servizi essenziali e chiedono interventi immediati su sanità, scuola, trasporti, salario minimo e tutele per i lavoratori precari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sciopero a Milano e Lombardia il 28 novembre 2025: chi si ferma, gli orari e le fasce di garanzia

