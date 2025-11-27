Sciopero 28 novembre 2025 dai treni alla scuola | i settori a rischio

Nuovo sciopero generale venerdì 28 novembre: i sindacati hanno indetto uno stop dei lavoratori pubblici e privati che coinvolgerà trasporti, scuola, sanità e altri servizi pubblici. Come sempre, i servizi essenziali saranno garantiti nelle fasce di garanzia nel corso delle 24 ore che vanno dalle ore 21 del 27 novembre alle ore 21 del 28 novembre. Le motivazioni sono da ricercare nella Manovra economica 2026, contestata dalle firme sindacali CUB, USB, SGB, COBAS e USI-CIT che si oppongono all’aumento delle spese militari a discapito di servizi pubblici essenziali. "Venerdì 28 novembre dalle ore 11 tutte e tutti a Montecitorio. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Sciopero 28 novembre 2025, dai treni alla scuola: i settori a rischio

News recenti che potrebbero piacerti

Attenzione: venerdì 28 novembre 2025 c'è uno sciopero generale, dichiarato dai soli sindacati di base contro la manovra economica e le spese militari. Occhio a scuola, treni, aerei e altri servizi - facebook.com Vai su Facebook

Uno sciopero generale programmato dai sindacati di base per venerdì 28 novembre che coinvolgerà scuola, sanità e trasporti. Poi altri scioperi minori che interesseranno i trasporti il 30 novembre e il primo dicembre. Ecco uno schema delle prossime proteste. Vai su X

I treni garantiti per lo sciopero del 28 novembre 2025 (Pdf). Orari di Trenitalia, Trenord e Italo - Trasporto ferroviario sotto pressione: garantite solo alcune fasce orarie e una lista ristretta di collegamenti. Lo riporta quotidiano.net

Sciopero il 28 novembre, a rischio treni, mezzi e scuola: orari dello stop e settori coinvolti - Venerdì 28 novembre l’Italia si ferma per uno sciopero generale nazionale di 24 ore in tutti i settori pubblici e privati, indetto contro la Legge di ... Segnala fanpage.it

Sciopero a Milano e Lombardia il 28 novembre 2025: chi si ferma, gli orari e le fasce di garanzia - Informazioni e orari per chi deve spostarsi a Milano e in Lombardia, con il dettaglio delle fasce garantite di Trenord e Trenitalia. Da ilgiorno.it