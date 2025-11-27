Sci di fondo l’Italia femminile cerca una luce nel firmamento che sia qualcosa in più di una meteora

L’ Italia femminile dello sci di fondo avvicina la stagione dei Giochi olimpici di Milano Cortina 2026 con la prospettiva di recitare un ruolo da comparsa, issandosi occasionalmente a parti da comprimaria. Accadesse qualcosa di differente, sarebbe una gradita sorpresa, ma la situazione è ormai la medesima da tre lustri. L’ ultimo podio azzurro in una competizione di primo livello risale al 20 marzo 2011, quando Arianna Follis realizzò il miglior tempo relativo all’inseguimento delle finali di Falun. Fu un successo ‘virtuale’, ma legittimo. Se invece si vuole risalire all’ultimo podio concreto, bisogna tornare indietro di soli 8 giorni. 🔗 Leggi su Oasport.it

