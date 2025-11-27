Sci di fondo la Coppa del Mondo femminile andrà a chi la vorrà con più forza Occasione per tante

La Coppa del Mondo femminile di sci di fondo se ne sta lì, in palio, su un piedistallo. Non è sotto chiave, non è prenotata. È un trofeo alla portata di tante. Magari non di tutte, ma sicuramente il novero delle pretendenti è ampio. Certo, le ultime due classifiche generali sono state appannaggio di Jessica Diggins (il cui gran totale è di tre, visto l’antecedente trionfo del 2020-21), tuttavia indicarla come “favorita” è impossibile. Il discorso, l’ aficionado, lo conosce bene. La struttura del massimo circuito attuale subordina la conquista della Sfera di cristallo alla partecipazione continua (il sistema di punteggio riduce al minimo le differenze fra le posizioni) e, soprattutto, alla capacità di completare il Tour de Ski almeno nelle prime tre posizioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

