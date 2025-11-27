Sci di fondo il 2025-26 già segnato? Se Johannes Høsflot Klæbo vorrà allora potrà?
La Coppa del Mondo maschile 2025-26 di sci di fondo avrebbe già potuto essere inserita nella teca di Johannes Høsflot Klæbo, andando a far compagnia alle cinque già conquistate dallo scandinavo (2017-18, 2018-19, 2021-22, 2022-23, 2024-25). Sarebbe ipocrita sostenere un concetto differente, perché il fenomenale ventinovenne norvegese ha dimostrato che nel suo caso “volere” e “potere” sono sovrapponibili. In contumacia dei russi, e dunque del suo coetaneo Alexander Bolshunov (l’unico in grado di sfidarlo ad armi quasi pari), il vichingo di Trondheim può spadroneggiare da fine novembre a fine marzo. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il direttore creativo ha segnato la grande crescita del marchio fondato da Pierre Balmain nel 1945 e che nel 2016 è stato rilevato dal fondo Mayhoola per 500 milioni di euro - facebook.com Vai su Facebook
Sci di fondo, il 2025-26 già segnato? Se Johannes Høsflot Klæbo “vorrà”, allora potrà? - 26 di sci di fondo avrebbe già potuto essere inserita nella teca di Johannes Høsflot Klæbo, andando a far compagnia alle cinque già conquistate dallo scandinavo ... Si legge su oasport.it
Sci di fondo, l’Italia femminile cerca una luce nel firmamento che sia qualcosa in più di una meteora - L’Italia femminile dello sci di fondo avvicina la stagione dei Giochi olimpici di Milano Cortina 2026 con la prospettiva di recitare un ruolo da comparsa, ... Segnala oasport.it
SCI DI FONDO / Martino Carollo nella spedizione azzurra per le gare di apertura di Coppa del mondo - Sarà il trittico di gare di Ruka, in Finlandia, a dare il via all’edizione 2025/2026 della Coppa del Mondo di sci di fondo. Da targatocn.it