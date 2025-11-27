La Coppa del Mondo maschile 2025-26 di sci di fondo avrebbe già potuto essere inserita nella teca di Johannes Høsflot Klæbo, andando a far compagnia alle cinque già conquistate dallo scandinavo (2017-18, 2018-19, 2021-22, 2022-23, 2024-25). Sarebbe ipocrita sostenere un concetto differente, perché il fenomenale ventinovenne norvegese ha dimostrato che nel suo caso “volere” e “potere” sono sovrapponibili. In contumacia dei russi, e dunque del suo coetaneo Alexander Bolshunov (l’unico in grado di sfidarlo ad armi quasi pari), il vichingo di Trondheim può spadroneggiare da fine novembre a fine marzo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci di fondo, il 2025-26 già segnato? Se Johannes Høsflot Klæbo “vorrà”, allora potrà?