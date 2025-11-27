Sci alpino il ritorno di Aleksander Aamodt Kilde! Il norvegese è al via del superG di Copper Mountain
Dopo un calvario di quasi due anni, Aleksander Aamodt Kilde torna finalmente a gareggiare. Il campione norvegese sarà, infatti, al cancelletto di partenza del superG di Copper Mountain, rientrando 684 giorni dopo quella terribile caduta nella discesa di Wengen, che è stato l’inizio di un vero e proprio incubo per l’argento olimpico a Pechino 2022. Le immagini della caduta di Kilde a Wengen sono ancora ben impresse, visto anche il sangue che si vedeva sulla neve. L’impatto contro le reti violentissimo e soprattutto il profondo taglio alla coscia, con il rischio addirittura di perdere la gamba. In tutto questo anche un brutto infortunio alla spalla e la difficoltà di tornare sugli sci in tutti questi mesi. 🔗 Leggi su Oasport.it
