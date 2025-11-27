Sci alpino Dominik Paris | Ho preferito non andare al limite c’è ancora tanto lavoro da fare

Comincia con un buon undicesimo posto in superG a Copper Mountain la stagione olimpica di Dominik Paris, sicuramente non al meglio fisicamente tre giorni dopo aver rimediato una distorsione alla caviglia sinistra in allenamento. L’esperto velocista azzurro si è difeso egregiamente in un contesto sulla carta non così favorevole, pagando un distacco di 85 centesimi dal vincitore Marco Odermatt e a 72 centesimi dal podio. “ Ci ho provato ma non ho trovato quelle sensazioni che avevo in allenamento, quindi ho preferito non esagerare e non andare al limite. Qualche passaggio è stato buono, ma per stare davanti occorre ancora tanto lavoro e bisogna analizzare bene ogni passaggio per capire come affrontarlo al meglio “, dichiara il 36enne altoatesino al sito della FISI. 🔗 Leggi su Oasport.it

