Molestata. Lui doveva stare in carcere ilgiorno.it
Lecco, nell’ex fabbrica di velluto : "Rigenerazione solo sulla carta. Si costruisce una città per pochi" ilgiorno.it
La festa al Doria, nel tempio dell’happy hour: "I giovani tornano ai cocktail degli anni ’70" ilgiorno.it
Le fantasie di Jim Morrison. Il poeta rock in una pièce ilgiorno.it
Zaia ridà speranza agli ex leghisti contro Salvini: “Ora abbia coraggio” ilfoglio.it
Banco Desio, storica cassa del territorio, lancia un’opa sul “wealth management” ilfoglio.it
Sparatoria vicino alla Casa Bianca. Gravi due soldati, preso l’attentatore
Un attacco mirato contro i soldati della Guardia Nazionale nei pressi della stazione metro di Farra... ► quotidiano.net
Viso cadente? Ecco come risollevarlo con i fili di trazione
Per chi non vuole, o cerca di rimandare, interventi invasivi (anche se i lavori fatto da Kris Jenne... ► amica.it
Il rilancio della Conca di Viarenna: "Incontri, passeggiate ed eventi. Il desiderio? Riunirla alla Darsena"
C’è una presenza “d’acqua e marmo“ che testimonia una Milano che non c’è più e che merita di non es... ► ilgiorno.it
"Più attenzione verso il disagio studentesco"
"Il disagio studentesco non è un fastidio da mettere a tacere, ma una realtà che l’Ateneo ha il dov... ► ilrestodelcarlino.it
L’industria casearia fa scuola. Ferrari guarda all’Europa: bilancio di sostenibilità stilato
Ferrari Giovanni Industria Casearia ha redatto il suo primo Bilancio di Sostenibilità, un passo si... ► ilgiorno.it
Verso le Olimpiadi invernali. Il segretario della Cisl: "Vogliamo ori di legalità"
La segretaria generale della Cisl Daniela Fumarola chiede che le ormai prossime Olimpiadi di Milano ... ► ilgiorno.it
Sosta selvaggia e caos viabilità. La parrocchia “dona” il cortile
Auto in sosta sulla nuova pista ciclabile e sui marciapiedi, circolazione caotica, disagi per i re... ► ilgiorno.it
Rahmanullah Lakanwal: lo sparatore di Washington è un afghano. Trump: «In Usa per colpa di Biden»
Si chiama Rahmanullah Lakanwal, ha 29 anni ed è arrivato negli Stati Uniti dall’Afghanistan l’uomo... ► open.online
“Il reato di femminicidio è inutile, illogico e di difficile applicazione”. Parla la prof. Elena Mattevi
Il reato di femminicidio? Inutile, simbolico, irrazionale, ma soprattutto di dubbia efficacia e di d... ► ilfoglio.it
Una fiaccolata per Pamela Genini, in tanti con la mamma
Trasformare il dolore in un gesto di solidarietà e testimonianza. Un centinaio di persone ha preso... ► ilgiorno.it
Omaggio alla voce di Bocelli
Morandi Il maestro Andrea Bocelli con il suo inconfondibile stile e il tono di voce che unisce la m... ► lanazione.it
"Questo non è Amore". Spazio informativo della polizia contro la violenza sulle donne
Come per ogni anno, nella Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne,... ► ilrestodelcarlino.it
Basiglio capitale del pickleball
Dopo il successo delle scorse edizioni, torna da domani a domenica allo Sporting Milano 3 uno degl... ► ilgiorno.it
Dal consenso all’ambiente fino al femminicidio. Perché i voti all’unanimità sono spie di demagogia
In politica, si sa, le certezze sono poche, le variabili sono infinite, le imprevedibilità sono all’... ► ilfoglio.it
United Rugby Championship: la Benetton Treviso riparte da Belfast
Torna l’United Rugby Championship dopo la lunga pausa internazionale, e in attesa dello stop per le... ► oasport.it
Benemerenza cittadina. Sfida a due
L’assegnazione del Codognese Benemerito sta entrando nella fase cruciale della decisione finale che... ► ilgiorno.it
Sempre più fame di decoro. I cittadini si auto organizzano
Sale la voglia di sicurezza in città, si moltiplicano gli appuntamenti e le iniziative che partono ... ► ilrestodelcarlino.it
I baby vandali e la lettera di scuse. L’incontro con la sindaca Dossola: "Vogliono rimediare agli errori"
I baby vandali scrivono una lettera di scuse alla sindaca di Lesmo per i danni causati alla comunit... ► ilgiorno.it
LIVE Italia Brasile, Mondiali calcio U17 in DIRETTA: gli azzurrini si giocano il bronzo
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIV... ► oasport.it
X Factor 2025 Sky NOW Semifinale con orchestra e doppia eliminazione accende la corsa alla finale
Il mix tra tensione da verdetto, meccanismo Skoda Green Light e ritorno dell’orchestra crea un richi... ► digital-news.it
I Romagna Air Finders scoprono la verità su un incidente aereo del ’44
È stata una meticolosa attività di recupero storico-umanitario condotta dall’associazione Romagna A... ► ilrestodelcarlino.it
Gli arretrati del Papa
Mentre Leone XIV s’appresta a partire per Ankara, prima parte del suo primo viaggio internazionale (... ► ilfoglio.it
La festa al Doria, nel tempio dell’happy hour: "I giovani tornano ai cocktail degli anni ’70"
La festa è dedicata ai giovani che al "Doria" hanno riscoperto il rito dell’happy hour e a Nereo Br... ► ilgiorno.it
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – il piccolo miracolo di GSC Game World
Quella di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, ancor prima di essere la storia di un survival ambi... ► screenworld.it
Garlasco, la perizia: «Il Dna sotto le unghie di Chiara Poggi è compatibile con Andrea Sempio»
Una mail di posta elettronica certificata firmata dalla perita nominata dal Tribunale di Pavia Den... ► open.online
La scienza è in festa con Unicam
Torna con una nuova edizione "Scienza in Festa – Winter Edition", l’appuntamento promosso dall’unive... ► ilrestodelcarlino.it
Musica in strada, teatro, mercatini. È un Natale da film per Cernusco
Colonne sonore dei film più celebri in filodiffusione, presepe vivente, Christmas Run, teatro all’a... ► ilgiorno.it
Maxi parcheggio per l’estate: "Oltre 400 posti auto e verde"
La prossima estate, la zona di Ponente avrà due grandi parcheggi in più. Oltre ai 150 posti auto ri... ► ilrestodelcarlino.it
A teatro un giallo fra ironia e colpi di scena in una villa
Otto donne, una villa isolata e un mistero fatto di segreti, ironia e colpi di scena, che ribaltan... ► ilgiorno.it
"Nel 2026 scenario ancora incerto"
FIRENZE "Il 2026 – osserva Nicola Sciclone, direttore di Irpet Toscana – sarà ancora un anno segnat... ► lanazione.it
La sfida della sostenibilità: "Traguardo a ostacoli. Ma è davvero in gioco la reputazione futura"
FIRENZE "E’ cambiata la narrazione politica e la sostenibilità non va più di moda. L’esempio più la... ► lanazione.it
Viale della Vittoria, opposizioni sulle barricate
Due milioni di euro, per lo più tramite mutuo, per la "riqualificazione di spazi aperti e viabilità... ► ilrestodelcarlino.it
Le fantasie di Jim Morrison. Il poeta rock in una pièce
SERIATE (Bergamo) Uno spettacolo teatrale-musicale per disegnare il profilo umano e visionario del... ► ilgiorno.it
Generazione sogni interrotti. Garantiti e precari: che divario: "Uno su due è insoddisfatto"
di Francesco Ingardia "Ho rinunciato a curarmi e anche a cercare di avere figli, non ce la faccio".... ► lanazione.it
Partner PwC Italia Digital Innovation
FIRENZE Gli ecosistemi dell’innovazione sono oggi il motore dello sviluppo territoriale. A spiegarl... ► lanazione.it
Pesa di più la Lombardia o il Quirinale? Breve apologo su un mistero non così misterioso
In una bilancia dei tempi antichi, quella con i due piatti contrapposti maneggiati da abili venditor... ► ilfoglio.it
Musica, luci, mercatini e sorprese: "Oltre un mese di appuntamenti"
Conto alla rovescia per l’inizio del Natale portorecanatese. L’inaugurazione ufficiale del cartello... ► ilrestodelcarlino.it
Lezione del passato ancora attuale: "Dopo l’alluvione opere efficaci. Si proceda così anche per il ponte"
Ci sono eventi che restano impressi nella mente di chi li ha vissuti sulla propria pelle. A Lodi po... ► ilgiorno.it
Stasera in tv giovedì 27 novembre: Ocean’s 8
Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv giovedì 27 ... ► 2anews.it
Truffa delle finte carabiniere. Anziana consegna oro e gioielli. Arrestate due ragazze
Un’anziana, dopo essere stata contattata da una donna che si è finta carabiniere, consegna tutto l’... ► ilrestodelcarlino.it
Cna indica la via alla Piana: "Basta con i campanilismi"
Una linea unitaria per la Piana che eviti i paradossi di questioni trattate in maniera diversa a di... ► lanazione.it
Dodici donne e l’Avis per il calendario 2026
Il gratificante successo ottenuto dalla presentazione del calendario 2026 ("Di buon cuore, di buon ... ► ilrestodelcarlino.it
Economia, comunità, azione sociale. Unicoop Firenze cresce e investe
FIRENZE "Nonostante un contesto critico e sfavorevole, che ha fortemente condizionato il mondo prod... ► lanazione.it
Jazz, poker di artisti e menù artusiano a tema
La sesta edizione dell’AbbeJazzario cambia forma e luogo, trasferendosi alla Chiesa dei Servi nel c... ► ilrestodelcarlino.it
Il Polo Bilingue in crescita “Da noi un apprendimento nuovo e internazionale“
Il Polo Bilingue del Gruppo Esedra Leading Education, in vista delle nuove iscrizioni, aprirà le po... ► lanazione.it
Gigi e Vanessa – Insieme, le pagelle: la sorpresa di Gerry Scotti (8), Cuccarini stella dello show (10)
Il secondo appuntamento di Gigi e Vanessa – Insieme ha mantenuto la sua promessa: è una festa, è un... ► dilei.it
Proseguono le ricerche dell’86enne
Quella di ieri è stata un’altra giornata che i familiari dell’86enne scomparso ormai da quattro gio... ► ilrestodelcarlino.it
Territorio, lo Stato e i cittadini fanno squadra
I cittadini e la pubblica amministrazione fanno squadra. In nome del territorio. A farlo sapere è la... ► ilrestodelcarlino.it
La formula del successo. Fiuto, intuito, identità: "Così facciamo decollare i brand sul mercato"
di Gabriele Manfrin FIRENZE Dalla selezione di un marchio alla costruzione dell’identità sul mercat... ► lanazione.it
Willy ucciso di botte, appello ter per Gabriele Bianchi
Ergastolo definitivo per Marco Bianchi e un nuovo processo di appello, il terzo, per il fratello Ga... ► quotidiano.net
Il paradiso delle signore 10 il matrimonio di rosa e marcello in pericolo anticipazioni 1 5 dicembre
anticipazioni e sviluppo della trama de il paradiso delle signore 10 Le prossime settimane della c... ► jumptheshark.it
L’Università apre il 785° anno: "Resistiamo da tanto tempo grazie a identità e cambiamento"
Cosa sono e fanno le Università e come contemperare identità e cambiamento: sono i temi e anche gli... ► lanazione.it
La prima via intitolata al 25 novembre: "È un monito e un dovere morale"
"Ogni parola o gesto può generare un cambiamento profondo". La sindaca Lidia Reale ha aperto marte... ► ilgiorno.it
Senza tetto via dalla morsa del gelo: "Tre strutture per l’accoglienza". E unità di strada per le emergenze
Il freddo è ormai arrivato da diversi giorni e il Comune si è già attrezzato per aiutare i senza fi... ► lanazione.it
I falsi miti sulla sicurezza in Italia
C’è qualcosa di paradossale nel modo in cui discutiamo di sicurezza. I dati dell’ultimo rapporto Ist... ► ilfoglio.it
Uccise la moglie col foulard: "Lei lo aveva provocato". Solo dieci anni e 4 mesi
FANO (Pesaro-Urbino) Lui l’ha strangolata con un foulard. Ma per i giudici lei lo aveva provocato.... ► quotidiano.net
Gavioli ’Lo sguardo di Sofia’ sabato alla Feltrinelli
Un raffinato e coinvolgente thriller psicologico nelle cui pagine risuona l’eco della tragedia grec... ► ilrestodelcarlino.it
Le insidie del fast fashion: impatti ambientali e sociali da conoscere
Esamina gli impatti negativi del fast fashion sull'ambiente e sui diritti dei lavoratori. Scopri co... ► donnemagazine.it
Pubblicato in Gazzetta Decreto MIMIT: eventi sportivi e culturali di rilevanza ora obbligatori in chiaro
La normativa amplia l’accesso a Olimpiadi, Paralimpiadi, Coppe europee con squadre italiane e grandi... ► digital-news.it
Liste d’attesa e organici. Domenica ospedali aperti
Ast di Ascoli nuovamente nel mirino della Cisl Fp per la gestione del personale sanitario. Dopo ave... ► ilrestodelcarlino.it
La mission di Acqua Panna. Salvare l’oasi di Gabbianello
Panna, nel comune di Scarperia e San Piero non è solo la sede di produzione di una delle acque mine... ► lanazione.it
Influenza, stagione partita in anticipo: la Simg invita a vaccinarsi prima di Natale
La stagione influenzale 2025-2026 è partita in anticipo e i virus respiratori stanno circolando in m... ► periodicodaily.com